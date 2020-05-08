Создатели «Мира Дикого Запада» опровергли слухи о шести сезонах

Джонатан Нолан и Лиза Джой, недавно пообщавшиеся с изданием Variety, среди прочего обсудили и давно ходившие разговоры, будто у создателей «Мира Дикого Запада» изначально имелся план на шесть сезонов. Поговаривали, кабельный канал HBO даже заранее гарантировал их сериалу продление, просто пока не предаёт эту информацию официальной огласке.

Если верить Нолану, подобные утверждения довольно далеки от истины. Никакого заранее продуманного плана на шесть сезонов у них нет, просто потому что довольно сложно что-то планировать, когда обстоятельства постоянно меняются, и жизнь вечно вносит свои коррективы.

Хочу внести ясность: мы с Лизой вообще-то никогда не заговаривали о точном количестве сезонов. Мы ни разу не говорили вслух о том, сколько, по нашему мнению, будет длиться сериал. Загадывать было бы глупо. Вещи меняются, обстоятельства меняются. Кажется, когда мы садились делать сериал, мы не слишком-то хорошо осознавали, насколько сложно его снимать (смеётся) и сколько лет будет занимать работа над каждым сезоном. Поэтому мы по сути никогда планировали, сколько будет сезонов. И пусть у нас был план, но он не включал конкретного указывания количества сезонов. Он просто расписывал начало, середину и конец истории. Джонатан Нолан, прояснил

Нолан признался, что любому автору хочется продолжать до тех пор, пока сюжет привлекает и нравится аудитории. По его словам, они движутся к финалу, но чётко его пока не распланировали. И пусть им хотелось бы работать с творческой командой сериала бесконечно, злоупотреблять гостеприимством — последнее дело. Поэтому они пытаются найти золотую середину и просто до конца рассказать задуманную историю.

Но даже если шесть сезонов — лишь выдумка недобросовестных инсайдеров или медиа, благодаря щедрости HBO четвёртый сезон у авторов уже в кармане.