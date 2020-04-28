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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Режиссёр «Хэллоуина» снимет сериал по «Восставшему из ада»

Прошлым летом стало известно, что культовая вселенная Клайва Баркера «Восставший из ада» пополнится сериалом, продюсировать который возьмутся Рой Ли («Оно») и Дэн Фара («Первому игроку приготовиться»). На днях информацию подтвердил кабельный канал HBO, запустивший в разработку многосерийный ужастик; и стало известно, что несколько эпизодов первого сезона, включая пилот, срежиссирует Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин»).

Сериал, сюжет и название которого пока неизвестны, впервые приведёт на малые экраны Пинхеда и его свиту демонов-сенобитов — обитателей ада, которые будут творить всякие непотребства в мире смертных. В планах у создателей продолжить историю главного злодея, а также расширить мифологию первоисточника.

За сценарий отвечают Марк Верхайден («Сорвиголова», «Болотная тварь») и Майкл Доэрти («Годзилла: Король монстров»), которые наряду с Ли и Фарой войдут в команду исполнительных продюсеров проекта, среди которых также числятся обладатели телевизионных прав на франчайз Лоуренc Каппин, Дэвид Сальцман и Эрик Гарднер.

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 29 июня 2019 года«Восставший из ада» расширит свою вселенную с помощью сериала 11 апреляПерезапуск «Восставшего из ада» снимет режиссёр «Ритуала» Дэвид Брукнер
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