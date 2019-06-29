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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Восставший из ада» расширит свою вселенную с помощью сериала

Пинхед и демоны-сенобиты готовы попробовать свои силы в телеформате. Вселенная «Восставшего из ада» перебирается на малые экраны, и воплощать это событие в жизнь берутся продюсеры Рой Ли («Оно») и Дэн Фара («Первому игроку приготовиться»). Помогать им в этом будут обладатели телевизионных прав на культовый хорро-франчайз Лоурен Каппин, Дэвид Сальцман и Эрик Гарднер.

В планах использовать мифологию фильмов Клайва Баркера и его повести The Hellbound Heart в качестве отправной точки для многосерийной истории, которую могут оформить в виде антологии ужасов или в традиционном формате событийного хоррора.

Сейчас продюсеры ищут сценариста и шоураннера для будущего проекта, после чего будут питчить его каналам и потоковым сервисам.

Права на киноэкранизацию по-прежнему находятся во владении у компании Spyglass, которая к планам создания многосерийного проекта никакого отношения не имеет.

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