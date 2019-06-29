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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Виктория Педретти вернётся в основной актёрский состав хоррор-антологии «Призраки дома на холме»

Второй сезон антологии ужасов «Призраки дома на холме», получивший заголовок «Призраки поместья Блай» (The Haunting of Bly Manor), официально заполучил в свой актёрский состав первую представительницу оригинального каста — Викторию Педретти. Предполагается, что позже к ней обязательно присоединятся другие актёры, сыгравшие в первом сезоне.

В основу свежей многосерийной части хоррор-антологии ляжет готический роман 1898 года «Поворот винта» (The Turn of the Screw) за авторством Генри Джеймса. Это история о гувернантке Дэни (Педретти) и двух её малолетних подопечных, проживающих в фамильном поместье детишек, чьи родители недавно скончались. С некоторого времени молодая женщина начинает небезосновательно подозревать, что помимо них и слуг в особняке живут обитатели потустороннего мира.

Главным сценаристом и режиссёром проекта остаётся Майк Флэнеган («Сомния», «Окулус»); он также значится исполнительным продюсером на пару с Тревором Мэйси — коллегой по ужастику «Уиджи. Проклятие доски дьявола». Премьеру обещают в следующем году.

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Призраки дома на холме
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