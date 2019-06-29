Команда «Дискавери» пополнится персонажем нетрадиционной половой идентичности

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Самый расово и гендерно толерантный сериал на телевидении «Звёздный путь: Дискавери» готовится принять на борт ещё одного представителя меньшинств. По информации Discussing Film, в третьем сезоне зрителей ждёт появление невероятно умного и уверенного в себе гендерквира по имени АДИРА.

Сообщается, что персонажу будет отведена ключевая роль в одном из эпизодов, которая затем может перерасти в постоянную (в чём никто не сомневается). CBS All Access уже подыскивает 18-летнего актёра/актрису любой этнической принадлежности, который сможет сыграть 16-летнего.

Съёмки третьего сезона детища Алекса Куртцмана стартуют 18 июля и продлятся до 7 февраля, а премьера случится в начале следующего года.