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Первоисточник: discussingfilm.net Прямая ссылка на новость:
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Команда «Дискавери» пополнится персонажем нетрадиционной половой идентичности

Самый расово и гендерно толерантный сериал на телевидении «Звёздный путь: Дискавери» готовится принять на борт ещё одного представителя меньшинств. По информации Discussing Film, в третьем сезоне зрителей ждёт появление невероятно умного и уверенного в себе гендерквира по имени АДИРА.

Сообщается, что персонажу будет отведена ключевая роль в одном из эпизодов, которая затем может перерасти в постоянную (в чём никто не сомневается). CBS All Access уже подыскивает 18-летнего актёра/актрису любой этнической принадлежности, который сможет сыграть 16-летнего.

Съёмки третьего сезона детища Алекса Куртцмана стартуют 18 июля и продлятся до 7 февраля, а премьера случится в начале следующего года.

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Темы
 
Звёздный путь: Дискавери
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