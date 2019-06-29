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«Проповедник» — адский постер четвёртого сезона

Заключительный 10-серийный сезон «Проповедника» Сета Рогена и Эвана Голдберга получил официальный постер. Четвёртый сезон сериала по одноимённому комиксу Гарта Энниса стартует на кабельном канале AMC 4 августа.

На повестке дня конец света. Проповеднику Джесси Кастеру (Доминик Купер), Тюлип (Рут Негга) и их вампиру Кэссиди (Джозеф Гилган) предстоит иметь дело с райскими пророчествами, перспективой застрять в аду и возможным ядерным апокалипсисом на Земле. Главные герои надеются вовремя добраться до Бога, чтобы остановить надвигающийся хаос.

Постеры сериала «Проповедник»
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