КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Звезда телеэкрана Дэвид Бореанас предстал в образе частного сыщика на первом кадре драмы «Досье детектива Рокфорда»

Источник: NBC

Актёр Дэвид Бореанас, который долгие годы снимается в популярных сериалах, возглавил новый телевизионный проект. Канал NBC дал «зелёный свет» ремейку старой детективной драмы «Досье детектива Рокфорда» с Бореанасом в главной роли. Ремейк не ограничится ранее заказанным пилотным эпизодом, а станет полноценным сериалом. Премьера осовремененной версии шоу состоится на NBC в январе 2027 года. И канал уже показал первый кадр из перезапуска. На изображении частный детектив Джеймс Рокфорд, которого и играет Бореанас.

Исполнитель главной роли известен по сериалам «Баффи — истребительница вампиров», «Ангел», «Кости» и «Спецназ». Оригинальная драма «Досье детектива Рокфорда» из шести сезонов выходила в 1974–1980 годах. Для неё отсняли 123 серии.

В центре сюжета детектив, осуждённый за преступление, которого не совершал. После выхода из тюрьмы он возвращается к привычной жизни частного сыщика, чтобы расследовать преступления в Лос-Анджелес, используя природное обаяние и острый ум. За его привлекательной внешностью и расслабленным подходом, разумеется, скрывается сильный моральный стержень. Поэтому его активность по восстановлению справедливости быстро привлекает внимание полиции и организованной преступности.

