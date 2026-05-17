Частный детектив с суперсилами засветился на новых кадрах из сериала «Человек-паук Нуар»

Супергеройское шоу «Человек-паук Нуар» продолжают разбирать на кадры. Так, издание Entertainment Weekly на днях опубликовало три свежих изображения из сериала. На всех есть частный детектив со сверхспособностями Бен Рейли, который защищает Нью-Йорк 1930-х годов как супергерой в маске Человек-паук. Роль отважного сыщика исполняет Николас Кейдж.

Премьера проекта состоится на MGM+ 25 мая. Чуть позже он дебютирует на Prime Video. На этом стриминговом сервисе все восемь эпизодов сериала выйдут 27 мая. «Человек-паук Нуар» будет выпущен в двух версиях. Ожидаются чёрно-белый вариант и версия в цвете. Новые кадры представлены в двух вариантах.

В основу сериала легли комиксы издательства Marvel про Человека-паука из другой вселенной. До съёмок в шоу Кейдж озвучивал нуарного Человека-паука в полнометражном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Но его персонаж из шоу не является супергероем из мультфильма. В этих проектах показаны разные версии персонажа.