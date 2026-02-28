 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новые сериалы недели: «Чудо-человек» от Marvel и возвращение «Бриджертонов» Новое прочтение известной сказки в тизер-трейлере мультфильма «Золушка. Тайна трёх желаний» К жизнеутверждающей комедии «К себе нежно» вышел трейлер Сидни Суини на OnlyFans сделала рекордные просмотры трейлеру третьего сезона «Эйфории» «Миниатюрная жена» на новом кадре из научно-фантастической комедии с Элизабет Бэнкс
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
365

Показаны два новых кадра из сериала ужасов «Что‑то очень плохое должно случиться»

Источник: Netflix

Почти через месяц на Netflix выйдет один из проектов, в создании которых участвовали авторы сериала «Очень странные дела», братья Мэтт и Росс Дафферы. Они спродюсировали сериал ужасов «Что‑то очень плохое должно случиться». Хоррор появится на стриминговом сервисе 26 марта. Новый взгляд на проект представило издание Collider. Оно опубликовало два эксклюзивных кадра из сериала.

Создательницей проекта является Хейли З. Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»). Главные роли в «Что‑то очень плохое должно случиться» исполнили Адам ДиМарко («Белый лотос») и Камила Морроун («Ночной администратор», «Дейзи Джонс и The Six», «Мармелад»).

В центре истории жених и невеста. События сериала охватят неделю их жизни перед запланированной свадьбой. И что‑то очень плохое должно случиться.

Позднее этой же весной на Netflix выйдут анимационное шоу «Очень странные дела: Истории из 85-го» и сериал «Городок». В их создании тоже участвовали Дафферы.

Кадры из сериала «Что‑то очень плохое должно случиться» Кадры из сериала «Что‑то очень плохое должно случиться»
Теги
ГалереяЧто‑то очень плохое должно случитьсяNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

2Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне» 5Люди спасаются от нового типа чудовищ в отрывке из продолжения сериала «„Монарх“: Наследие монстров» 5Холмс и Мориарти знакомятся во фрагменте из сериала «Молодой Шерлок» от Prime Video

Тоже интересно

7Как в манге: тизер-трейлер нового киберпанкового аниме «Призрак в доспехах» 2«Новая жизнь превосходного целителя в тени» продолжится во втором сезоне фэнтези 2Фантастическая манхва «Поднятие уровня в одиночку: Рагнарёк» получит третий сезон 21Рэйф Файнс ненароком раскрыл нового Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру»

Далее на КГ

2
Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне»
 1
Появился новый кадр из романтического сериала «Бойфренд по запросу» с Джису из Blackpink
 4
Кассово успешная «Сказка о царе Салтане» собрала более 1,5 млрд рублей
 12
Готовка, комедия и живая кукла в трейлере фильма «Петрушка» с Никитой Кологривым
 4
Папа готовит праздничный завтрак в отрывке из комедии «Тюльпаны» от компании, подарившей «Ёлки»
 0
Драма «Космос засыпает» с Марком Эдельштейном сменила дату выхода в прокат
 1
Комедийный сериал «Цезарь» с Михаилом Трухиным получил дату премьеры
 8
Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина
 0
Ник Джонас и Пол Радд бьются за музыкальную славу на постерах комедии «Мощная баллада»
 14
А так можно было? Paramount сделала сценаристом нового «G.I. Joe: Бросок кобры» отменённого Макса Лэндиса
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Главой компании Disney опять стал специалист по паркам и ширпотребу
 
Кино Облизанный критиками «28 лет спустя: Храм из костей» может спугнуть «Аватар 3» с первого места в прокате
 
Кино Экранный «Битлз» в полном составе: Пол Мескал, Джозеф Квинн, Барри Кеоган и Харрис Дикинсон
 
Кино Марк Эйдельштейн сыграет известного военного фотографа в следующем англоязычном фильме
 
Романтическое фэнтези «С сегодняшнего дня я человек» обзавелось трейлером
 
Alpaca выпустит переиздание «Красной крови» — редкий комикс про Афганскую войну
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
0Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru