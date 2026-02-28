Показаны два новых кадра из сериала ужасов «Что‑то очень плохое должно случиться»

Почти через месяц на Netflix выйдет один из проектов, в создании которых участвовали авторы сериала «Очень странные дела», братья Мэтт и Росс Дафферы. Они спродюсировали сериал ужасов «Что‑то очень плохое должно случиться». Хоррор появится на стриминговом сервисе 26 марта. Новый взгляд на проект представило издание Collider. Оно опубликовало два эксклюзивных кадра из сериала.

Создательницей проекта является Хейли З. Бостон («Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»). Главные роли в «Что‑то очень плохое должно случиться» исполнили Адам ДиМарко («Белый лотос») и Камила Морроун («Ночной администратор», «Дейзи Джонс и The Six», «Мармелад»).

В центре истории жених и невеста. События сериала охватят неделю их жизни перед запланированной свадьбой. И что‑то очень плохое должно случиться.

Позднее этой же весной на Netflix выйдут анимационное шоу «Очень странные дела: Истории из 85-го» и сериал «Городок». В их создании тоже участвовали Дафферы.