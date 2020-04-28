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Netflix закрыл комедию Идриса Эльбы «Сделай погромче, Чарли» после первого сезона

О вышедшем в прошлом марте сериале Идриса Эльбы «Сделай погромче, Чарли» ничего не было слышно больше года, и неспроста. На днях выяснилось, что Netflix решил попрощаться с проектом после первого сезона. Видимо, подписчики цифровой платформы не сильно заинтересовались историей о диджее-няньке.

Потоковый сервис по традиции поблагодарил всех причастных к созданию сериала и выразил надежду на совместное участие в других проектах.

Музыкальная комедия рассказывала о диджее и закоренелом холостяке Чарли (Эльба), переживающем не лучшие времена. У главного героя появляется шанс исправить ситуацию, но для этого придётся понянчиться с Гэбби, трудным ребёнком перебравшейся из США в Лондон суперзвезды Сары (Пайпер Перабо).

Сериал режиссировали Тристрам Шапиро («Сообщество», «Несгибаемая Кимми Шмидт») и Мэтт Липси («Задиры»), которые вместе с Эльбой также выступили исполнительными продюсерами комедии.

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Сделай погромче, Чарли
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