Во втором сезоне «Ведьмака» особое внимание уделят Кагыру и Фрингилье

Второй сезон «Ведьмака», как и все остальные игровые сериалы потокового сервиса Netflix, сегодня находится на паузе и обязательно вернётся в производство, как только карантинные меры ослабят. Но вынужденный простой не мешает творческой команде сериала устраивать разнообразные онлайн-мероприятия, и одним из них стал прошедший вчера совместный просмотр первого сезона, который съёмочная команда во главе с шоураннером проекта Лорен Шмидт Хиссрич активно комментировала в соцсетях.

Благодаря этим комментариям стали известные кое-какие детали о втором сезоне «Ведьмака». В частности Хиссрич в одном из своих твитов сообщила, что жаждет в продолжении углубиться в раскрытие двух важных персонажей — Кагыра (Имон Фаррен) и чародейки Фрингильи (Мими Дивени).

Жду не дождусь копнуть глубже в исследовании Кагыра и Фрингильи во втором сезоне. Кто они, почему Нильфгаард для них важен и как сложится их дальнейший путь. Это одна из самых моих любимых частей в новом сезоне. Лорен Шмидт Хиссрич, спит и видит

Продолжение многосерийной экранизации с Генри Кавиллом, Фрейей Аллан и Аней Чалотрой в главных ролях когда-нибудь вернётся к съёмкам, и весьма вероятно, в процессе оно сменит дату выхода. Прежде планировалось выпустить второй сезон в следующем году, но после производственного хиатуса премьеру могут отодвинуть на 2022 год.