 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Слух: Konami доверила Sony перезапуск Silent Hill Звезда «Чужих» и «Терминатора» Майкл Бин появится во втором сезоне «Мандалорца» Новости аниме — лучшее за неделю Baldur’s Gate III — геймплей, CG-вступление, демонстрация пошаговой боёвки и многие другие детали Боб Айгер покинул пост главы Disney
6
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Во втором сезоне «Ведьмака» особое внимание уделят Кагыру и Фрингилье

Второй сезон «Ведьмака», как и все остальные игровые сериалы потокового сервиса Netflix, сегодня находится на паузе и обязательно вернётся в производство, как только карантинные меры ослабят. Но вынужденный простой не мешает творческой команде сериала устраивать разнообразные онлайн-мероприятия, и одним из них стал прошедший вчера совместный просмотр первого сезона, который съёмочная команда во главе с шоураннером проекта Лорен Шмидт Хиссрич активно комментировала в соцсетях.

Благодаря этим комментариям стали известные кое-какие детали о втором сезоне «Ведьмака». В частности Хиссрич в одном из своих твитов сообщила, что жаждет в продолжении углубиться в раскрытие двух важных персонажей — Кагыра (Имон Фаррен) и чародейки Фрингильи (Мими Дивени).

Жду не дождусь копнуть глубже в исследовании Кагыра и Фрингильи во втором сезоне. Кто они, почему Нильфгаард для них важен и как сложится их дальнейший путь. Это одна из самых моих любимых частей в новом сезоне.

 
Лорен Шмидт Хиссрич, спит и видит

Продолжение многосерийной экранизации с Генри Кавиллом, Фрейей Аллан и Аней Чалотрой в главных ролях когда-нибудь вернётся к съёмкам, и весьма вероятно, в процессе оно сменит дату выхода. Прежде планировалось выпустить второй сезон в следующем году, но после производственного хиатуса премьеру могут отодвинуть на 2022 год.

6 Обсудить
Темы
 
Ведьмак
 17 апреляСъёмки сериала Marvel «Лунный Рыцарь» начнутся в феврале 8 апреляЗнакомьтесь с новыми персонажами четвёртого сезона «Последнего королевства» 30 январяШоураннер «Ведьмака» пообещала заменить нильфгаардскую броню во втором сезоне 24 январяВ команду авторов «Лунного Рыцаря» от Marvel проник сценарист «Ведьмака»
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Во втором сезоне «Ведьмака» особое внимание уделят Кагыру и Фрингилье
 
Знакомьтесь с новыми персонажами четвёртого сезона «Последнего королевства»
 
Бард Лютик читает главу из «Ведьмака» Анджея Сапковского

Тоже интересно

 
«Бесстыдники» от НТВ — расширенный трейлер
 
Кино Император Палпатин давно был в планах «Звёздных войн: Эпизода IX»
 
Режиссёр 4-го эпизода 8-го сезона «Игры престолов» рассказал о странной сцене с Призраком
 
Кино Новая Русалочка Холли Бэйли прокомментировала критику в свой адрес
 
Кино «Ёлки новые» — второй трейлер
 
Кино Квентин Тарантино зовёт Тома Круза в свой девятый фильм
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Важное

Подкасты и стримы

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в апреле

27 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
28 Вт20:00ЕВА (трансляция)
29 СрНоль кадров в секунду (аудио)
29 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
30 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в мае

1 ПтЕВА (аудио)
1 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
2 СбТелеовощи (аудио)
3 ВсТелеовощи (видео)

Новые выпуски подкастов

 
2Телеовощи – 337: K-pop & Газманов
 
10Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 97: Микротранзакции, реклама и Raid: Shadow Legends
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 402: Неудачный ромком от Netflix, BadComedian и Егор Крид
 
8ЕВА – 369: Коронавирус против аниме
 
3Ноль кадров в секунду – 313: Metal Gear Evil 4
 
14Телеовощи – 336: Сверхбабка и дрын
 
+35 минут назад – 10: Мягкий ребут
 
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 401: «Платформа» и «Mortal Kombat: Месть Скорпиона»
 
9ЕВА – 368: Шоколадный крокодил
 
11Ноль кадров в секунду – 312: Самый дорогой гаремник
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru