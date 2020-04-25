Телеовощи. Выпуск 337: K-pop & Газманов

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:14 —
|Благодарим наших спонсоров
|02:04 —
|Новости
|01:22:38 —
|Отвечаем на вопросы
|01:29:51 —
|«Манекен» (Dummy) — 1x01
|01:43:36 —
|«Мир Дикого Запада» — 3x06
|02:01:14 —
|«Харли Квинн» — 2x03
|02:09:04 —
|«Хорошее место» — 4x01–13 (финал сериала)
|02:35:26 —
|«Уайтчепел» — 4x02
|02:48:40 —
|«Теория Большого взрыва» — 2x15 (впечатления Михаила)
|02:54:06 —
|«Лексс» — 4x04 (впечатления Юрия и Льва)
|03:15:53 —
|Avatar: The Last Airbender – The Rift, Part 3 (впечатления Льва)
|03:36:43 —
|«Вавилон 5» — 2x17 (впечатления Юрия)
|03:46:22 —
|Благодарим наших спонсоров
|Дополнительный контент для спонсоров на «Патреоне»
|00:13 —
|«Родина» — 8x11
|06:08 —
|«Утиные истории» — 3x04
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