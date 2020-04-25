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«Рик и Морти» во вселенной «Чужого» на свежем кадре из четвёртого сезона

Портал IGN решил чуточку скрасить ожидание зрителей, опубликовав эксклюзивный кадр из второй половины четвёртого сезона «Рика и Морти». Анимационная комедия Дэна Хармона и Джастина Ройланда возвращается в эфир кабельного канала Adult Swim с оставшимися пятью сериями уже на следующей неделе, 3 мая.

Кадр, где дед со внуком в характерных масках тащат куда-то невылупившихся ксеноморфов, почти наверняка принадлежит седьмому эпизоду, который озаглавлен Promortyus, а значит, зрителей вместе с главными героями ждёт путешествие во вселенную «Чужого» по версии создателей анимационного хита.

Кадры из сериала «Рик и Морти»
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Галерея Рик и Морти
 14 апреляОбъявлены названия остальных эпизодов четвёртого сезона «Рика и Морти» 15 апреляТрейлер комедии «Солнечные противоположности» от соавтора «Рика и Морти» обещает инопланетное безумие
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