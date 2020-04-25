«Рик и Морти» во вселенной «Чужого» на свежем кадре из четвёртого сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Портал IGN решил чуточку скрасить ожидание зрителей, опубликовав эксклюзивный кадр из второй половины четвёртого сезона «Рика и Морти». Анимационная комедия Дэна Хармона и Джастина Ройланда возвращается в эфир кабельного канала Adult Swim с оставшимися пятью сериями уже на следующей неделе, 3 мая.

Кадр, где дед со внуком в характерных масках тащат куда-то невылупившихся ксеноморфов, почти наверняка принадлежит седьмому эпизоду, который озаглавлен Promortyus, а значит, зрителей вместе с главными героями ждёт путешествие во вселенную «Чужого» по версии создателей анимационного хита.