Сериал о Кассиане Андоре: свежее пополнение и одна старая знакомая

По-прежнему безымянный сериал–приквел «Изгоя-один» о Кассиане Андоре продолжает обживаться на Disney+: чисто мужскую компанию Диего Луны, Стеллана Скарсгарда, Алана Тьюдика и Кайла Соллера разбавили Денис Гоф и Женевьев О’Райли. И если Гоф является новым лицом для франчайза, не считая озвучки Star Wars: Battlefront (актриса также озвучила Йеннифер в игре «Ведьмак 3»), то последнюю преданные фанаты «Звёздных войн» наверняка вспомнили.

О’Райли впервые появилась в «Мести ситхов» в роли Мон Мотмы, видного политического деятеля и одной из основателей Альянса, а спустя 10 лет вернулась к ней всё в том же в «Изгое-один». Кого сыграет Гоф, пока не сообщается.

Одним лишь актёрским составом изменения не ограничились — Тони Гилрой («Ультиматум Борна»), работавший над оригинальным фильмом и не так давно примкнувший к многосерийному проекту в качестве сценариста и режиссёра, сменил на посту шоураннера Стивена Шиффа. О причинах такого решения тоже ничего не известно.

Действие шпионского экшен-триллера развернётся за пять лет до событий «Изгоя-один» и расскажет о разудалых приключениях Кассиана Андора и его верного дроида K-2SO до той самой миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти».

Съёмки должны начаться когда-то в этом году.