Себастиан Стэн: «Сокол и Зимний солдат» повторяет атмосферу фильма «Первый мститель: Другая война»

В свежем интервью изданию The Hollywood Reporter исполнитель партии Баки Барнса Себастиан Стэн рассказал о марвеловском сериале «Сокол и Зимний солдат», к съёмкам которого жаждет вернуться, как только завершится карантин.

По словам актёра, многосерийный супергеройский боевик потокового сервиса Disney+ сильно напоминает ему второй сольник Капитана Америки «Первый мститель: Другая война».

Во многих отношениях [сериал] ощущается как фильм, но опять же, мы ещё не закончили съёмки. Мне нравится, что по атмосфере он очень напоминает «Первого мстителя: Другую войну», который стал одним из лучших моих переживаний. Так что в определённом смысле сериал приземлён и максимально приближен к реальному миру. Но в то же время он очень динамичен, наполнен мощными экшен-сценами и предельно сосредоточен на персонажах. Вот что действительно здорово. Себастиан Стэн, подогревает интерес

Стэн считает замечательным тот факт, что в запасе у них целых шесть серий, позволяющих максимально глубоко раскрыть персонажей и добавить им полутонов, чего сложно добиться в той же мере, когда речь идёт о полнометражных постановках.

Многосерийный сиквел, повествующий о приключениях Соколоа и Зимнего солдата после событий «Мстителей: Финала», должен был выйти в августе, но теперь наверняка переместится на более позднюю дату.