Себастиан Стэн опубликовал первый официальный кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вдогонку к опубликованному потоковым сервисом Disney+ сборному тизеру, представившему на суд публики первые кадры из марвеловских сериалов «Сокол и Зимний солдат», «Локи» и «ВандаВижн», исполнитель роли Баки Себастиан Стэн в своём инстаграме поделился первым снимком из сериала. На фото запечатлены титульные персонажи: обеспокоенный Сэм Уилсон (Энтони Маки) и решительно настроенный Баки Барнс (Стэн).

Согласно предварительному синопсису, приключенческий боевик расскажет о том, как после событий «Мстителей: Финала» Сэм Уилсон (Сокол) и Баки Барнс (Зимний солдат) вместе пускаются в заграничное приключение, которое станет испытанием не только для их способностей, но и для их терпения.

Шестисерийный экшен от Marvel Studios режиссирует Кари Скогланд («Викинги»), а главным сценаристом выступает Малкольм Спеллман («Джон Уик»). Премьеру обещают в августе.