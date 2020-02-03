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Себастиан Стэн опубликовал первый официальный кадр из сериала «Сокол и Зимний солдат»

Вдогонку к опубликованному потоковым сервисом Disney+ сборному тизеру, представившему на суд публики первые кадры из марвеловских сериалов «Сокол и Зимний солдат», «Локи» и «ВандаВижн», исполнитель роли Баки Себастиан Стэн в своём инстаграме поделился первым снимком из сериала. На фото запечатлены титульные персонажи: обеспокоенный Сэм Уилсон (Энтони Маки) и решительно настроенный Баки Барнс (Стэн).

Согласно предварительному синопсису, приключенческий боевик расскажет о том, как после событий «Мстителей: Финала» Сэм Уилсон (Сокол) и Баки Барнс (Зимний солдат) вместе пускаются в заграничное приключение, которое станет испытанием не только для их способностей, но и для их терпения.

Шестисерийный экшен от Marvel Studios режиссирует Кари Скогланд («Викинги»), а главным сценаристом выступает Малкольм Спеллман («Джон Уик»). Премьеру обещают в августе.

Кадры из сериала «Сокол и Зимний солдат»
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