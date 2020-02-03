Лучшие друзья София Лиллис и Уайатт Олефф в первом тизере драмы «Мне это не нравится»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Netflix поделился первым тизером подростковой фантастической драмы «Мне это не нравится» с коллегами по хоррору «Оно» Софией Лиллис и Уайаттом Олеффом. Видеоролик намекает, что без забавных ситуаций история не обойдётся.

Экранизация одноимённого комикса Чарльза Форсмана — автора «Конца ***го мира» — расскажет о сложностях взросления. 15-летняя Сидни (Лиллис) пытается разобраться в себе и окружающем мире, справиться со школьными проблемами, личными трагедиями, пробуждающейся сексуальностью и просыпающимися в ней таинственными сверхспособностями, которые она пока не умеет контролировать.

Создателями сериала числятся режиссёр Джонатан Энтвистл и сценарист Кристи Холл. В команде исполнительных продюсеров состоят продюсеры «Очень странных дел» Шон Леви и Дэн Коэн, а также Дэн Ливайн («Прибытие») и Джош С. Барри («Салем»). Производство курирует студия Леви 21 Laps Entertainment.

Первый сезон сериала выходит 26 февраля.