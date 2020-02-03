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Лучшие друзья София Лиллис и Уайатт Олефф в первом тизере драмы «Мне это не нравится»

Потоковый сервис Netflix поделился первым тизером подростковой фантастической драмы «Мне это не нравится» с коллегами по хоррору «Оно» Софией Лиллис и Уайаттом Олеффом. Видеоролик намекает, что без забавных ситуаций история не обойдётся.

Экранизация одноимённого комикса Чарльза Форсмана — автора «Конца ***го мира» — расскажет о сложностях взросления. 15-летняя Сидни (Лиллис) пытается разобраться в себе и окружающем мире, справиться со школьными проблемами, личными трагедиями, пробуждающейся сексуальностью и просыпающимися в ней таинственными сверхспособностями, которые она пока не умеет контролировать.

Создателями сериала числятся режиссёр Джонатан Энтвистл и сценарист Кристи Холл. В команде исполнительных продюсеров состоят продюсеры «Очень странных дел» Шон Леви и Дэн Коэн, а также Дэн Ливайн («Прибытие») и Джош С. Барри («Салем»). Производство курирует студия Леви 21 Laps Entertainment.

Первый сезон сериала выходит 26 февраля.

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