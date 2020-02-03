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Первый взгляд на сериалы «Локи», «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» в тизере Disney+

Потоковый сервис Disney+ опубликовал полуминутный тизер, презентующий сразу три многосерийных спин-оффа вселенной MCU — мини-сериалы «Локи», «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн». В зрители увидят первые официальные кадры из супергеройских проектов.

Приключенческий эпик «Локи» с Томом Хиддлстоном стартует на цифровой платформе в следующем году. Премьеру сумасшедшего ситкома «ВандаВижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани придётся ждать до следующей весны. Зато первую серию боевика «Сокол и Зимний солдат» с Себастианом Стэном и Энтони Маки обещают уже в этом августе.

В каждый из сериалов Marvel Studios входит по шесть эпизодов.

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Видео Сокол и Зимний солдат
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