Первый взгляд на сериалы «Локи», «ВандаВижн» и «Сокол и Зимний солдат» в тизере Disney+

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Disney+ опубликовал полуминутный тизер, презентующий сразу три многосерийных спин-оффа вселенной MCU — мини-сериалы «Локи», «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн». В зрители увидят первые официальные кадры из супергеройских проектов.

Приключенческий эпик «Локи» с Томом Хиддлстоном стартует на цифровой платформе в следующем году. Премьеру сумасшедшего ситкома «ВандаВижн» с Элизабет Олсен и Полом Беттани придётся ждать до следующей весны. Зато первую серию боевика «Сокол и Зимний солдат» с Себастианом Стэном и Энтони Маки обещают уже в этом августе.

В каждый из сериалов Marvel Studios входит по шесть эпизодов.