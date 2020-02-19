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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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В марвеловский экшен «Сокол и Зимний солдат» записался актёр из «Супергёрл»

Вслед за новостями о том, что «Сокол и Зимний солдат» завершил съёмочный процесс в Атланте, появилась кое-какая свежая информация об актёрском составе сериала. Оказывается, в проект записался Карл Ламбли («Супергёрл»). Правда, кого именно он играет, не сообщается, но фанаты Marvel в сети рассудили, что Ламбли могла достаться роль Исайи Брэдли, чёрного Капитана Америки, представленного в лимитированной серии комиксов 2003 года Truth: Red, White & Black.

Шестисерийный супергеройский боевик Marvel Studios поведает о приключениях Баки Барнса (Себастиан Стэн) и Сэма Уилсона (Энтони Маки) после событий «Мстителей: Финала». Предварительный синопсис намекает, на заграничное путешествие напарников, которым предстоит какая-то новая миссия, во время которой они успеют повидаться со старыми знакомыми: друзьями и врагами.

Первый сезон режиссирует Кари Скогланд («Викинги») по сценарию Малкольма Спеллмана («Джон Уик»). Премьера состоится в августе на потоковом сервисе Disney+.

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Сокол и Зимний солдат
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