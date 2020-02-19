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Первоисточник: https://redanianintelligence.com/2020/02/18/mark-hamill-mads-mikkelsen-ithlinne-and-other-curious-revelations-from-the-newest-witcher-casting-breakdown/ Прямая ссылка на новость:
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Netflix предложил роль Весемира в «Ведьмаке» Марку Хэмиллу, Майклу Китону и Мадсу Миккельсену

Ведьмак и наставник Геральта из Ривии Весемир совсем недавно заполучил собственный анимационный фильм, расширив тем самым вселенную «Ведьмака» от Netflix, однако этим его участие явно не ограничится. Судя по циркулирующим новостям о кастинге, герой должен появиться во втором сезоне сериала, и стриминг-гигант со всей серьёзностью подошёл к выбору исполнителя столь ответственной роли.

Разумеется, первый, кто пришёл всем нам на ум, — это Марк Хэмилл, с лёгкой руки интернет-пользователей уже идеально вписавшийся в образ и успевший заранее на всё согласиться. Судя по всему, фанатский кастинг работает — если верить источникам, Netflix уже предложил актёру заветную роль. Ещё несколько дней назад об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на We Got This Covered, и вот теперь это подтвердило внушающее доверие Redanian Intelligence.

Но судя по всему, Хэмилл не был первым и единственным выбором. Уже успевший зарекомендовать себя как надёжного инсайдера Дэниэл Рихтман рассказал, что партия Весемира также была предложена Мадсу Миккельсену и Майклу Китону, однако оба они отказались от столь заманчивого предложения.

Съёмки второго сезона «Ведьмака» стартовали в феврале и продлятся до лета, так что создатели сериала в лице шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич должны определиться в самое ближайшее время. К актёрскому составу уже успели присоединиться Кристофер Хивью, Пол Бульон, Ясен Атор и Кармель Ланиадо.

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