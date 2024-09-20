«Яндекс» превратит экшен-RPG Distortion в мультимедийный франчайз

Возросла вероятность того, что игра Distortion от студии Game Art Pioneers будет не второй «Смутой», а вторым Atomic Heart — «Плюс Студия», отделение «Яндекса», стала сопродюссером игры и вознамерилось превратить её в мультимедийный франчайз с книгой, комиксом и сериалом. Поскольку разработка крупной экшен-RPG с открытым миром — дело небыстрое (если не хочется закончить со «Смутой» на руках, понятно), всё это добро может запросто выйти ещё до игры, его вдохновившей.

Также «Плюс Студия» и Game Art Pioneers уже сейчас подумывают о расширении партнёрства и создании игр на основе фильмов и сериалов «Кинопоиска». Но... может, не надо торопиться, а?.. Сделайте хотя бы один хит, а потом уже стройте наполеоновские планы...