«Кинопоиск» готовит сериал по хитовой игре Atomic Heart

После череды слухов (возможно, распущенных самим «Кинопоиском») состоялся и официальный анонс экранизации главной российской игры последних лет — Atomic Heart.

«Плюс Студия», продюсерский центр «Яндекса», решила плотно подсесть на работу с видеоигровым направлением. И в центре этой новой политики находится сериал по Atomic Heart, съёмки которого стартуют в следующем году. Суть проекта пока не до конца понятна, но слова сценариста Романа Кантора («Эпидемия», «Мастер и Маргарита») намекают, кажется, на расширенный пересказ событий игры, а не на спин-офф:

Действие адаптации будет связано непосредственно с игрой и её героями, но какие-то элементы получат неожиданное для фанатов игры развитие и проработку. Мы увидим события с разных точек зрения, иногда меняющих наше понимание происходящего. В идеале это добавит объёма истории, какие-то линии и герои получат больше экранного времени и пространства. Роман Кантор, готовится добавлять своего

Заявлено, что ребята из студии Mundfish сохраняют креативный контроль над сериалом в том числе (пусть и делят его с «Плюс Студией»). Будем надеяться, что Роману и его товарищам не дадут слишком уж сильно переврать первоисточник — тот ведь был на диво хорош и продуман (особенно для такого небанального фантастического сеттинга).