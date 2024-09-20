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«Кинопоиск» готовит сериал по хитовой игре Atomic Heart

Источник: Mundfish

После череды слухов (возможно, распущенных самим «Кинопоиском») состоялся и официальный анонс экранизации главной российской игры последних лет — Atomic Heart.

«Плюс Студия», продюсерский центр «Яндекса», решила плотно подсесть на работу с видеоигровым направлением. И в центре этой новой политики находится сериал по Atomic Heart, съёмки которого стартуют в следующем году. Суть проекта пока не до конца понятна, но слова сценариста Романа Кантора («Эпидемия», «Мастер и Маргарита») намекают, кажется, на расширенный пересказ событий игры, а не на спин-офф:

Действие адаптации будет связано непосредственно с игрой и её героями, но какие-то элементы получат неожиданное для фанатов игры развитие и проработку. Мы увидим события с разных точек зрения, иногда меняющих наше понимание происходящего. В идеале это добавит объёма истории, какие-то линии и герои получат больше экранного времени и пространства.

Роман Кантор, готовится добавлять своего

Заявлено, что ребята из студии Mundfish сохраняют креативный контроль над сериалом в том числе (пусть и делят его с «Плюс Студией»). Будем надеяться, что Роману и его товарищам не дадут слишком уж сильно переврать первоисточник — тот ведь был на диво хорош и продуман (особенно для такого небанального фантастического сеттинга).

Сюжет оригинальной игры разворачивается в альтернативном Советском Союзе 1955 года. Он преуспел в технологической гонке благодаря открытиям вымышленного учёного Дмитрия Сеченова. Тот создал в буквальном смысле новую материю — полимер, из которого можно было создать что угодно от источника питания до высокотехнологичной брони. Революционный источник энергии лёг в основу всех его изобретений, в том числе роботов, способных заменить человека на любой работе, и протоинтернета «Коллектив», объединяющего их в единую сеть. Таким образом, СССР становится главным экспортёром промышленных роботов в мире. Однако на Предприятии 3826, занимающемся их производством, начинается неожиданное восстание машин, которое позволяет увидеть скрывающуюся за стремительным прогрессом тайну.

Цитата из пресс-релиза
Теги
Atomic Heart
Комментарии (7)

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Источник фотографий: Depositphotos

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