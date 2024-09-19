Хабенский собрал отряд маньяков в тизере «Метода 3»

Съёмки третьего сезона детективного триллера «Метод» едва начались, а у создателей уже сеть что показать жаждущим (наверное) продолжения зрителям. Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», где будет выходить продолжение, выпустил тизер «Метода 3», над которым работают авторы первого сезона — режиссёр Юрий Быков и сценарист-шоураннер Максим Полинский.

В тизере показали тот самый отряд маньяков, набранных Родионом Меглиным (Константин Хабенский) для охоты на себе подобных — серийных убийц.

В третьем сезоне снимаются Анна Савранская, Никита Кологривый, Лев Зулькарнаев, Эльдар Калимулин, Егор Кенжаметов, Игорь Черневич, Денис Бургазлиев, Снежана Самохина, Анна Банщикова и другие.