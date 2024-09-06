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Юрий Быков приступил к съёмкам «Метода 3» с Хабенским (фото)

Съёмки третьего сезона детективного триллера «Метод» официально стартовали. Об этом свидетельствуют опубликованные «Кинопоиском» первые фото со съёмочной площадки продолжения. Премьеру обещают в следующем году.

На снимках — исполнители главных ролей Константин Хабенский и Анна Савранская, а также постановщик третьего сезона Юрий Быков. Быков и отвечающий за новые серии шоуранннер Максим Полинский вместе работали над первым сезоном «Метода».

События третьего сезона разворачиваются спустя пять лет после произошедшего во втором. Родион Меглин (Хабенский) за это время умудрился сколотить целый особый отдел по ловле маньяков. Что отличает этих замечательных оперативников от остальных в своей профессии? Все они — следователи-социопаты, и работают парами, чтобы сдерживать друг друга. Метод работает, пока в отряд не попадает неспособная себя контролировать Лера (Савранская).

Промо-арт сериала «Метод» Промо-арт сериала «Метод» Промо-арт сериала «Метод» Промо-арт сериала «Метод» Промо-арт сериала «Метод» Промо-арт сериала «Метод»
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Источник фотографий: Depositphotos

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