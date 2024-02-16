Юрий Быков снимет третий сезон «Метода»

Анонсированный в прошлом сентябре «Кинопоиском» третий сезон отечественного детективного триллера «Метод» обзавёлся постановщиком. Новые эпизоды будет снимать режиссёр первого сезона Юрий Быков.

Шoypaннepoм сериала, главные роли в котором сыграли Константин Хабенский (Родион Меглин) и Паулина Андреева (Есеня Стеклова), остаётся Maкcим Пoлинcкий. Сюжетные подробности и актёрский состав продолжения объявят позже.

Мне предлагали много разных концепций «Метода», но все они мало отличались от первого и второго сезонов. Это было не осмысление героев, а их эксплуатация. Наша текущая концепция крайне отличается от того, что было в первом и втором сезонах, она предлагает совершенно новый взгляд, наполняет историю новыми персонажами и позволяет посмотреть на неё почти документально. Сейчас у нас есть возможность сделать из «Метода» очень яркую, насыщенную событиями реалистичную драму о нашем времени.

Юрий Быков, сторонник нового метода