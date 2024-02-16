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СЕРИАЛЫ
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Звезда «Стрелы» Стивен Амелл стал новым «Форс-мажором»

Источник: Daniel Zuchnik / WireImage

Юридическая драма «Форс-мажоры» получила вторую жизнь благодаря каким-то сумасшедшим просмотрам на Netflix, но до продолжения пока, к счастью, не дошло. Зато дошло до нового спин-оффа«Форс-мажоры: Лос-Анджелес» уже определились с исполнителем главной роли, коим стал Стивен Амелл («Стрела»). Учитывая все современные тенденции, выбор поистине удивительный.

Аммел сыграет бюджетную версию Харви Спектра Теда Блэка, эгоиста в стильном костюме и бывшего федерального прокурора из Нью-Йорка, который теперь представляет самых влиятельных людей Лос-Анджелеса. Но его фирма переживает кризис, и чтобы выжить, ему придётся взяться за то, что он презирал всю карьеру. Параллельно нам раскроют события прошлого, которые заставили героя оставить позади всех, кого он любил.

Съёмки пилотного эпизода начнутся уже в марте в Ванкувере. У руля бессменный Аарон Корш, что одновременно обнадёживает и настораживает.

Никого из оригинального состава ждать не стоит — максимум, что им светит, это камео.

Теги
Форс-мажоры
Комментарии (1)

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