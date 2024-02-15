Марк Грэйсон возвращается в свежем трейлере второго сезона «Неуязвимого»

Спасают и рушат чужие жизни с одинаковой эффективностью. Потоковый сервис Amazon презентовал свежий трейлер второго сезона «Неуязвимого», а точнее — второй половины второго сезона. Четыре оставшихся эпизода будут выходить еженедельно с 14 марта, о чём чуть ранее уведомил лаконичный видеоанонс анимационного боевика.

«Очень официальный синопсис» сообщает, что в продолжении Марк учится в колледже, почитывает книгу отца, и ничего плохого ни с ним, ни с его семьёй не происходит. Верим, что именно так всё и есть.