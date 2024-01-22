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Важный анонс! «Неуязвимый» получил точную дату возвращения (видео)

Анимационный фантастический боевик «Неуязвимый» долго держал зрителей на голодном пайке, прежде чем на стриминговом сервисе Amazon стартовал второй сезон. Но и тот застопорился на середине — с выходом в ноябре четвёртого эпизода мультсериал ушёл на хиатус без конкретной даты возвращения. Но теперь эту самую дату нам наконец-то назвали.

Цифровая платформа выпустила короткий, зато кровавый видеоанонс, сообщающий дату премьеры пятого эпизода второго сезона. Марк Грэйсон (Стивен Ян) и компания возвращаются 14 марта.

Теги
ВидеоНеуязвимый
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Источник фотографий: Depositphotos

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