Важный анонс! «Неуязвимый» получил точную дату возвращения (видео)

Анимационный фантастический боевик «Неуязвимый» долго держал зрителей на голодном пайке, прежде чем на стриминговом сервисе Amazon стартовал второй сезон. Но и тот застопорился на середине — с выходом в ноябре четвёртого эпизода мультсериал ушёл на хиатус без конкретной даты возвращения. Но теперь эту самую дату нам наконец-то назвали.

Цифровая платформа выпустила короткий, зато кровавый видеоанонс, сообщающий дату премьеры пятого эпизода второго сезона. Марк Грэйсон (Стивен Ян) и компания возвращаются 14 марта.