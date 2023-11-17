«Неуязвимый» и компания на свежих постерах второго сезона

И без того внушительный ансамбль персонажей анимационной супергероики «Неуязвимый» продолжает расти. Теперь стриминговый сервис Amazon, где нынче выходит второй сезон приключенческо-фантастического боевика по одноимённому комиксу Роберта Киркмана, каждую неделю выкладывает свежий постер, посвящённый многочисленным действующим лицам истории.

Вот пара свежих плакатов. Правда, красующегося на второй афише пришельца Аллена вы уже знаете. Персонажа озвучивает Сет Роген, один из сценаристов анимационной адаптации.