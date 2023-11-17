Джанкарло Эспозито — мстящий отец в тизере криминального триллера «Пэриш»

Ему надоело отсиживаться на пассажирском кресле. Кабельный канал AMC выкатил ознакомительный тизер шстисерийного криминального тизера «Пэриш» с Джанкарло Эспозито в главной роли. Адаптация британского «Водителя» 2014 года пока не обзавелась точной датой выхода, но известно, что премьера состоится в 2024 году.

Грэй Пэриш (Эспозито) — хороший человек с плохим прошлым. Но преступное прошлое давно позади, он примерный семьянин и добропорядочный гражданин. Но жестокое убийство сына заставляет Пэриша пересмотреть свою добропорядочность. Понимая, что законные методы бесполезны, главный герой вспоминает былые навыки и готов ершить правосудие лично.