«Банды Лондона» Гарета Эванса отправились на съёмки третьего сезона

Продлённый в прошлом ноябре на третий сезон криминальный экшен-триллер «Банды Лондона» от создателя Гарета Эванса (кинодилогия «Рейд») возвращается на съёмочную площадку с обновлённой творческой командой. За восьмисерийное продолжение отвечают южнокорейский постановщик Ким Хон-сон и сценарист Питер Маккена («Родня», «Последнее королевство»).

К своим ролям в третьем сезоне официально вернутся Сопе Дирису и Джо Коул. Их персонажи продолжат безжалостно воевать за место под солнцем в криминальном мире Лондона.

Дирису вместе с режиссёром и главным сценаристом входят в команду исполнительных продюсеров проекта. За производство отвечают Pulse Films for Sky Studios и AMC+.