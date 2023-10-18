Юные полубоги на свежих кадрах «Перси Джексона и Олимпийцев»

Издание Variety поддерживает промо-кампанию «Перси Джексона и Олимпийцев» — обновлённого и, конечно же, улучшенного взгляда на устаревший литературный первоисточник. Косметическим ремонтом сюжета и героев занимается сам Рик Риордан, автор книжной серии, переживающей вторую экранизацию.

Шоураннер в который раз похвалил центральный актёрский состав и — косвенно — себя, за то что умудрился подобрать идеальных кандидатов на роли главных героев. Перси Джексона в сериале играет Уoкep Cкoбeлл, партию Aннaбeт Чeйз исполняет идеально вписавшаяся в образ Лea Caвa Джeффpиc, и Apьян Cимxaдpи отыгрывает партию сатира Гpoвepа Aндepвyда.