Тизер «Перси Джексона и Олимпийцев» обещает эпичные приключения

Мужайся, Перси Джексон. Впереди у тебя многосерийное приключение в прогрессивном мире людей, богов и полубогов. Стриминговый сервис Disney+ выкатил тизер приключенческого фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» по романам Рика Риордана. Автор литературного первоисточника выступает шоураннером экранизации и ответственен за толерантный кастинг, чем очень гордится.

Подростковое фэнтези стартует на цифровой платформе 20 декабря, и уже известно, что премьера, на радость зрителям, будет двухсерийной.

И постер: