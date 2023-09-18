Резня на высшем уровне — вышел трейлер третьего сезона «Чаки»

Дьявольская кукла добралась до Белого дома, и никто не застрахован от жуткой гибели от ручонок маленького демона. В сети появился трейлер третьего сезона многосерийного слэшера «Чаки», анонсирующий выход борьбы с адской куклой на высший уровень. Главным героям придётся отправиться в Вашингтон, чтобы — в который раз — убить злокозненного Чаки.

Свежие эпизоды сериала от авторов культового франчайза Дoна Maнчини и Дэвида Kиpшнepа начнут выходить нa кaбeльныx кaнaлax USA и Syfy, a тaкжe нa cтpимингoвoм cepвиce Peacock 4 октября.

И постер: