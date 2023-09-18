Том Хиддлстон радуется возвращению во втором сезоне «Локи» (видео)

Бог обмана отыскивает своё место в жизни и спасает друзей. Этим и прочими благими делами как бы главный герой сериала «Локи» в исполнении Тома Хиддлстона будет заниматься во втором сезоне. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал видеоролик о создании второго сезона марвеловского фантастического экшена, который переехал на день ближе по расписанию — премьера продолжения состоится 5 октября.

Вместе с Хиддлстоном в новых эпизодах задействованы Оуэн Уилсон, Coфия Ди Mapтинo, Гyгy Mбaтa-Poy, Byнми Mocaкy, Ke Xюи Kyaн, Юджин Kopдepo, Paфaэль Kacaль, Tapa Cтpoнг, Keйт Дики, Лиз Kapp и Hил Эллиc.