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Локи и Сильвия из «Макдональдса» на свежем кадре второго сезона «Локи»

Промо-материалы второго сезона «Локи» уже анонсировали новую встречу титульного персонажа и его любовного интереса в ресторане быстрого питания. Этот момент закреплён на свежем кадре из продолжения — Локи (Том Хиддлстон) и Сильвия (София Ди Мартино) беседуют на парковке «Макдональдса». При этом события тут происходят в иной временной шкале, в прошлом.

Все обстоятельства этой знаменательной встречи подписчики стриминговой платформы Disney+ начнут постигать с 6 октября.

Кадры из сериала «Локи»
Теги
ГалереяЛоки
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Источник фотографий: Depositphotos

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