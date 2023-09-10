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Норман Ридус и компания рассказывают об эпичном спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Невесёлые зомби-каникулы одного из главных выживанцев «Ходячих мертвецов» получат должный масштаб и важность в рамках культовой вселенной. Кабельный канал AMC опубликовал информативный ролик о создании сольного приключенческого триллера «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом в главной роли.

В видеоролике исполнитель титульной роли пообещал зрителям целый букет впечатлений, которые они получат от просмотра многосерийного сольника. Будут и трогательные моменты, и пугающие, и экшен-сцены, и знакомство с новыми интересными персонажами.

Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Дэрил Диксон
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Источник фотографий: Depositphotos

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