Норман Ридус и компания рассказывают об эпичном спин-оффе «Ходячих мертвецов»

Невесёлые зомби-каникулы одного из главных выживанцев «Ходячих мертвецов» получат должный масштаб и важность в рамках культовой вселенной. Кабельный канал AMC опубликовал информативный ролик о создании сольного приключенческого триллера «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» с Норманом Ридусом в главной роли.

В видеоролике исполнитель титульной роли пообещал зрителям целый букет впечатлений, которые они получат от просмотра многосерийного сольника. Будут и трогательные моменты, и пугающие, и экшен-сцены, и знакомство с новыми интересными персонажами.