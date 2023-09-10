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192

Новые сериалы недели: убийственная драма об измене с Дженной Коулман

Источник: Amazon

Крупными премьерами неделя не отметится, но один свежий релиз среди сериалов всё-таки имеется. Стриминговый сервис Amazon презентует психологическую драму «Пустошь». На потоковый сервис Apple TV+ вернётся с новыми эпизодами производственная драма «Утреннее шоу».

Среда, 13 сентября

 
Сезон3
Apple TV+
Утреннее шоу The Morning Show

драма

В ролях Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Нестор Карбонелл, Билли Крудап, Марк Дюпласс

Создатель Керри Эрин, Брайан Стелтер

Производственная драма расскажет о закулисье всего медийного пространства Нью-Йорка. В центре истории — три журналиста на разных этапах своей карьеры. Когда Митча Кесслера увольняют из-за обвинений в домогательствах, опытная Алекс Ливай остаётся главной и единственной звездой утреннего шоу, пока не появляется другая ведущая, способная её потеснить.

Видео

Пятница, 15 сентября

 
Премьера+
Amazon Prime Video
Пустошь Wilderness

драма, детектив

В ролях Дженна Коулман, Оливер Джексон-Коэн, Эшли Бенсон, Эрик Балфур, Марша Стефани Блэйк

Создатель Марни Дикенс

Cчacтливыe cyпpyги Лив и Уилл пepeбиpaютcя из aнглийcкoй глyбинки в Hью-Йopк, гдe плaниpyют нaчaть нoвyю жизнь. Ho идиллия paзбивaeтcя o peaльнocть, кoгдa Лив выяcняeт, чтo мyж eй измeнил. Bcлeд зa бoлью пpиxoдит жaждa мecти, и кoгдa пapa oтпpaвляeтcя в зaгopoднoe пpиключeниe, вcё вeдёт к тoмy, чтo гepoинe пpeдocтaвитcя идeaльный шaнc пoквитaтьcя c измeнщикoм.

Видео

 
Конец сезона2
Apple TV+
Основание Foundation

фантастика

В ролях Ли Пейс, Джаред Харрис, Лу Льобелл, Леа Фергюсон, Лаура Бирн, Кассиан Билтон

Создатель Дэвид С. Гойер

Второй сезон фантастического эпика завершится десятой серией под названием Creation Myths. Официальных новостей о продлении сериала пока не поступало.

Видео, Сайт

 
Конец сезона2
Starz
Хилы Heels

драма, спорт

В ролях Стивен Амелл, Александр Людвиг, Элисон Лафф, Келли Бёрглунд, Мэри Маккормак, Крис Бауэр

Восьмой эпизод High Flying станет заключительным для второго сезона бойцовской драмы. Кабельный канал Starz пока не сообщил, собирается ли продлевать сериал на второй сезон.

Видео

Теги
Превью
Комментарии

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