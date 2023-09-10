Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 сентября

«Ван-Пис» собрал богатый урожай оценок на Rotten Tomatoes. И, кажется, совершил невозможное

Сценарий второго сезона «Ван-Писа» уже написан. Осталось дождаться конца забастовки.

Энакин Скайуокер и его ученица на свежем постере «Асоки». В честь того, что сериал достиг экватора.

Рихтер Бельмонт шинкует вампиров в трейлере тёмного фэнтези Castlevania: Nocturne. Славный потомок Тревора и Сифы.

Бри Ларсон в стиле ретро на кадрах из «Уроков химии». Драма стартует в октябре.

Цитадель Саммер и другие планы в новом тизере седьмого сезона «Рик и Морти». И ни слова о Джастине Ройланде.