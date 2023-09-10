Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 сентября

«Ван-Пис» собрал богатый урожай оценок на Rotten Tomatoes. И, кажется, совершил невозможное
Сценарий второго сезона «Ван-Писа» уже написан. Осталось дождаться конца забастовки.
Курт Рассел и гигантские чудища в первом тизере сериала «Монарх: Наследие монстров». Побег от Годзиллы.
Энакин Скайуокер и его ученица на свежем постере «Асоки». В честь того, что сериал достиг экватора.
Рихтер Бельмонт шинкует вампиров в трейлере тёмного фэнтези Castlevania: Nocturne. Славный потомок Тревора и Сифы.
Бри Ларсон в стиле ретро на кадрах из «Уроков химии». Драма стартует в октябре.
«Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером получил третий сезон. Maйк Maклacки возвращается.
Цитадель Саммер и другие планы в новом тизере седьмого сезона «Рик и Морти». И ни слова о Джастине Ройланде.
Тизер драмеди «Секс. До и после» обещает сериал обо всём, что происходит до и после самого интересного. Режиссёрский дебют Дарьи Мороз.
Дженна Коулман мстит неверному мужу в трейлере драмы «Пустошь». Преступление и наказание.
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