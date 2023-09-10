 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

INFINIX MOBILITY LIMITED

Токен: LjN8KA7AD

     
Не вешать нос, Ультрамарины! 10 минут пафоса в геймплее Warhammer 40,000: Space Marine 2 Мангу «История о дедушке и бабушке, которые вернулись к своей молодости» соберут в восемь томов Фрирен и её компаньоны в третьем трейлере фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен» Сериал «Кумир» с участием Дженни официально закрыт «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером получил третий сезон
• • •
 
СЕРИАЛЫ
228

Неделя сериалов на КГ — главные новости 4–10 сентября

Источник: Netflix
Теги
Дайджест
Комментарии

Ещё на эту тему

3Боевой «Ван-Пис» — как ставили боевые сцены в адаптации аниме

Тоже интересно

3Новые скриншоты Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 напоминают o существовании долгостроя 16Лысый, но не Лютор: в «Супермене: Наследии» появился ещё один актёр 0Культовый герой Грендель всё-таки вернётся 2КГ играет: Daymare: 1998, часть 2 0«Телеовощи» — прямая трансляция

Далее на КГ

10
В офисе разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl случился пожар
 7
Режиссёр «Дэдпула 3» считает первую часть идеальным фильмом
 4
Дух Arcanum оживает в New Arc Line — новой RPG, смешивающей фэнтези и стимпанк
 1
Классическое мультяшное избиение римлян в тизере Asterix & Obelix Slap Them All! 2
 0
Bloodstained: Ritual of the Night готовится получать сетевые режимы и платные DLC
 4
Теперь не пиксельные: 16-битная игра по «Горгульям» возвращается с Gargoyles Remastered
 0
Хитовый битемап Sifu получил финальное обновление
 9
Mortal Kombat 1 демонстрирует Джонни Кейджа со внешностью Ван Дамма
 5
ЕВА-545: Котинаут
 2
«Проклятие монахини 2» распугало конкурентов в американском прокате
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Миллиарда не будет! Минкульт отозвал прокатное удостоверение у сиквела комедии «Непосредственно Каха»
 
Аниме Манхвы My Life as Internet Novel и Cold Duke Adele будут выходить на русском языке
 
Кино 28 лет спустя: продолжение культового триллератриллера Дэнни Бойла пропустит месяцы
 
Кино Кристофер Нолан недоволен соседством «Оппенгеймера» и «Барби»
 
Аниме Известна дата выхода в японский прокат аниме-фильма от режиссёра «Другого мира» и студии, выпустившей «Мэри и ведьмин цветок»
 
Модный Доктор Шути Гатва на свежем кадре из «Доктора Кто»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 513: Капитан фруктоед
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 584: Горячее обсуждение «Барби», новые «Черепашки-ниндзя», «Eвгeний Oнeгин» от Сарика Андреасяна
 
1Ноль кадров в секунду – 490: Куча похорон и одно воскрешение
 
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 115: Интервью с LostOneTeam
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 114: Интервью с Sobaka Studio
 
5ЕВА – 545: Котинаут
 
7Телеовощи – 512: Куда надо, туда и засунул
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 583: «Индиана Джонс 5», «Мег 2», лицензия на «Каху», никакого прогресса в забастовке
 
6Ноль кадров в секунду – 489: Возвращение пятичасового Гоги
 
 
1ЕВА – 544: (Не) из Юрского периода
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru