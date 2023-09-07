 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

INFINIX MOBILITY LIMITED

Токен: LjN8KA7AD

     
«Ухожу красиво» получит второй сезон Рецензия и отзывы на фильм «Без обид» Сериал про чёрную наследницу Железного человека вычеркнут из графика релизов Marvel Человек-паук смог легко победить Росомаху, используя своё лучшее секретное оружие «Провожающая в последний путь Фрирен» вернулась: возобновилась публикация глав фэнтези-манги
• • •
 
СЕРИАЛЫ
182

Энакин Скайуокер и его ученица на свежем постере «Асоки»

После премьеры четвёртого эпизода приключенческого боевика «Асока» стриминговый сервис Disney+ поделился с аудиторией свежим постером сериала. И тому сразу несколько уважительных причин. Во-первых, приключения знаменитой тогрутки достигли по хронометражу своего экватора — впереди ещё четыре эпизода. Во-вторых, и эта причина куда важнее, на постере засветили важного человека в жизни главной героини — её учителя Энакина Скайуокера.

Ну а заодно с Розарио Доусон и Хейденом Кристенсеном на плакате отметились остальные ключевые участники актёрского состава в соответствующих образах.

Постеры сериала «Асока»
Теги
ГалереяАсока
Комментарии

Ещё на эту тему

26«Асока» уступает «Мандалорцу» и «Оби-Вану Кеноби» 4Главный персонаж «Асоки» получил персонажный постер 13Инквизитор и дроиды на персонажных постерах «Асоки»

Тоже интересно

18Если бы не Дэниэл Крэйг, Генри Кавилл мог стать Джеймсом Бондом в 2006 году 16Красотка в космосе: Эйса Гонсалес на первых кадрах фантастического триллера «Пепел» 19«Онегин» Сарика Андреасяна ушёл на съёмки (фото) 2Поклонники NewJeans требуют возмездия за комментарий к одному из фото девушек 1Мисс Минутка из сериала «Локи» возвращается в новой серии обложек

Далее на КГ

0
Главные герои «Поколения „Ви“» засветились на свежих кадрах сериала
 1
Рихтер Бельмонт шинкует вампиров в трейлере тёмного фэнтези Castlevania: Nocturne
 1
Кровавый праздник начинается в тизере ужастика «День благодарения»
 1
Семейные ценности и дешёвые спецэффекты в трейлере фильма «Дети шпионов: Армагеддон»
 4
Бойкий Джейми Фокс спасает бизнес смертельно усталого Томми Ли Джонса в трейлере «Погребение»
 0
КГ играет: Daymare: 1998, часть 3
 17
Глава Warner Bros. считает, что студия преступно мало использует франчайзы DC, «Гарри Поттера» и «Властелина колец» 
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 7
Цитадель Саммер и другие планы в новом тизере седьмого сезона «Рик и Морти»
 14
Майкл Фассбендер теряет веру в спорт в отрывке комедии «Следующий гол — победный»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Герои «Полового воспитания» в экстазе от своего занятия на постерах финала
 
Генри Кавилл рассказал, как снималась сценасцена из третьего сезона «Ведьмака» (видео)
 
Кино Смерть за каждым углом: ролик o съёмках диснеевского ужастика «Особняк c привидениями»
 
Кино Том Круз против «Оппенгеймера»: «Миссия невыполнима 7» осталась без IMAX
 
Аниме Неделя аниме на КГ — главные новости 5–11 июня
 
Космический трип продолжается в трейлере четвёртого сезона мультсериала «Звёздный путь: Нижние палубы»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 490: Куча похорон и одно воскрешение
 
 
4Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 115: Интервью с LostOneTeam
 
3Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 114: Интервью с Sobaka Studio
 
5ЕВА
 
 
7Телеовощи – 512: Куда надо, туда и засунул
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 583: «Индиана Джонс 5», «Мег 2», лицензия на «Каху», никакого прогресса в забастовке
 
6Ноль кадров в секунду – 489: Возвращение пятичасового Гоги
 
 
1ЕВА – 544: (Не) из Юрского периода
 
4Телеовощи – 511: Слово или пацан
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 582: Возвращение Уве Болла, сентябрьские цифровые релизы, «В паутине страха», «Снегирь»
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru