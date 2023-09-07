Энакин Скайуокер и его ученица на свежем постере «Асоки»

После премьеры четвёртого эпизода приключенческого боевика «Асока» стриминговый сервис Disney+ поделился с аудиторией свежим постером сериала. И тому сразу несколько уважительных причин. Во-первых, приключения знаменитой тогрутки достигли по хронометражу своего экватора — впереди ещё четыре эпизода. Во-вторых, и эта причина куда важнее, на постере засветили важного человека в жизни главной героини — её учителя Энакина Скайуокера.

Ну а заодно с Розарио Доусон и Хейденом Кристенсеном на плакате отметились остальные ключевые участники актёрского состава в соответствующих образах.