«Асока» уступает «Мандалорцу» и «Оби-Вану Кеноби»

Неделю назад сразу двумя эпизодами стартовал сериал «Асока» — ещё один заход Disney на поле знаменитой космической саги о далёкой-далёкой галактике. Созданный Дэйвом Филони, сериал рассказывает о странствиях титульной героини, джедая Асоки Тано в исполнении Розарио Доусон. Тогрутка путешествует по галактике после падения Империи Палпатина, разыскивая юного джедая Эзру Бриджера, а также противостоя козням гранд-адмирала Трауна.

«Асока» является своеобразным продолжением мультсериалов «Звёздные войны: Войны клонов» и «Звёздные войны: Повстанцы», в которых дебютировали многие задействованные персонажи. Однако с народной любовью к ним что-то не срослось, ибо стартовал сериал не слишком феерично. По данным аналитической компании Samba TV, первый эпизод «Асоки» посмотрели 1,2 млн семей, а второй, доступный сразу же, уже 956 тыс. По количеству зрителей новая арка джедайских приключений сильно уступает старту «Оби-Вана Кеноби», заинтересовавшему за первую неделю 2,4 млн домохозяйств. Да что там Кеноби, даже первый эпизод третьего сезона «Мандалорца» посмотрели 1,7 млн семей.

Но для оптимистов и поклонников есть и хорошая новость: «Асока» стартовала вровень с «Андором» (1,2 млн семей), который кое-кто считает лучшим, что вышло в рамках «Звёздных войн» после перехода под крыло Disney. Только вот есть серьёзные сомнения, что тогрутке сотоварищи удастся достичь такой же народной любви.