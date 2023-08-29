 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новые сериалы недели: игровой «Ван-Пис» и возвращение «Колеса времени» Известно, когда начнётся показ экранизации манги про близнецов «Миги и Дали» Подвинься, Гарри Поттер: «Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в мире Дошли до динозавров — вышел трейлер мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» Новые фильмы недели: «Великий уравнитель 3» и другие новинки кино
• • •
 
9
СЕРИАЛЫ
1 083

«Асока» уступает «Мандалорцу» и «Оби-Вану Кеноби»

Источник: Disney+

Неделю назад сразу двумя эпизодами стартовал сериал «Асока» — ещё один заход Disney на поле знаменитой космической саги о далёкой-далёкой галактике. Созданный Дэйвом Филони, сериал рассказывает о странствиях титульной героини, джедая Асоки Тано в исполнении Розарио Доусон. Тогрутка путешествует по галактике после падения Империи Палпатина, разыскивая юного джедая Эзру Бриджера, а также противостоя козням гранд-адмирала Трауна.

«Асока» является своеобразным продолжением мультсериалов «Звёздные войны: Войны клонов» и «Звёздные войны: Повстанцы», в которых дебютировали многие задействованные персонажи. Однако с народной любовью к ним что-то не срослось, ибо стартовал сериал не слишком феерично. По данным аналитической компании Samba TV, первый эпизод «Асоки» посмотрели 1,2 млн семей, а второй, доступный сразу же, уже 956 тыс. По количеству зрителей новая арка джедайских приключений сильно уступает старту «Оби-Вана Кеноби», заинтересовавшему за первую неделю 2,4 млн домохозяйств. Да что там Кеноби, даже первый эпизод третьего сезона «Мандалорца» посмотрели 1,7 млн семей.

Но для оптимистов и поклонников есть и хорошая новость: «Асока» стартовала вровень с «Андором» (1,2 млн семей), который кое-кто считает лучшим, что вышло в рамках «Звёздных войн» после перехода под крыло Disney. Только вот есть серьёзные сомнения, что тогрутке сотоварищи удастся достичь такой же народной любви.

Теги
АсокаМандалорецОби-Ван КенобиАндор
Комментарии (9)

Ещё на эту тему

20Асока Тано бьётся с инквизитором в первом отрывке из «Асоки» 4Как создавалась «Асока» — Дэйв Филони и Джон Фавро рассказывают о наследии «Звёздных войн» 3Асока Тано тренирует Сабин Врен в свежем тизере «Асоки»

Тоже интересно

3Сериал «Перси Джексон и Олимпийцы» обзавёлся постером 0Новый трейлер Double Dragon Gaiden: Rise of Dragon посвящён персонажам 2«И просто так» Кэрри возвращает бывшего в трейлере второго сезона 5«Любовь близнецов неделима» — анонс аниме про любовный треугольник c двойняшками 0Комикс про Сорвиголову получит новую творческую команду и обновлённую нумерацию

Далее на КГ

5
Режиссёр «Терминатора 4» представил первые кадры из комедии «Семейный обмен»
 2
Подвинься, Гарри Поттер: «Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в мире
 0
Netflix и Amazon сражаются за криминальный триллер с Крисом Хемсвортом и Педро Паскалем
 8
«Это дерьмо меня сломало»  — режиссёр «Отряда самоубийц» Дэвид Эйр продолжает страдать
 4
Битва технологий ИИ-апскейла: представлены DLSS 3.5 и FSR 3
 5
«Дюна. Часть 2» обновила свой постер ради даты выхода
 0
Люди и улитки на свежих кадрах пиратской комедии «Ван-Пис»
 0
Исекай про изобретательницу «Магическая ремесленница Далия не унывает!» экранизируют
 1
У Эммы Робертс и Ким Кардашьян особая связь на свежем постере «Американской истории ужасов»
 1
Роман Курцын ищет «Пять копеек» в трейлере дорожной комедии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Мастер боевых искусств Асуми» — в Weekly Shounen Jump стартовала новая спокон-манга
 
Кино «Я ничего не значу для Marvel» — Наташа Лионн разочарована, что не попала в MCU после успеха «Матрёшки»
 
Волшебница Затанна испытывает глубокую неприязнь к Роковому патрулю
 
Новые фото co съёмок приквела «Оно» показывают создание городка Дерри
 
Кристина Асмус обнажается в погоне за метеоритом в трейлере трэш-комедии «Райцентр»
 
Игры Ультраграфон не оценили — критики разнесли The Lord of the Rings: Gollum
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 511: Слово или пацан
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 582: Возвращение Уве Болла, сентябрьские цифровые релизы, «В паутине страха», «Снегирь»
 
6ЕВА – 543: Назад в Вано
 
0Ноль кадров в секунду – 488: Окатинившиеся
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
2Телеовощи – 510: И вошло нечто
 
+Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 581: «Элементарно», «Без обид», шпионский боевик с Галь Гадот, провалы Disney
 
0Ноль кадров в секунду – 487: Титаны со штанами
 
 
1ЕВА – 542: Разрезающие время
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru