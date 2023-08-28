Роман Курцын ищет «Пять копеек» в трейлере дорожной комедии

Золото и тачки по-нашему. Отечественный онлайн-кинотеатр Premier презентует тизер-трейлер многосерийной дорожной комедии «Пять копеек» с Романом Курцыным. Сериал о большой погоне за сокровищами пока не получил точной даты выхода, но видеоролик обещает скорую премьеру.

Весной 1970 года с конвейера АвтоВАЗа сошли первые «Жигули». С тех пор завод выпустит без малого пять миллионов «копеек», но первые пять, как оказалось, были особенными. Один из механиков завода спрятал в бензобак одной из машин несколько килограммов золота. Современные авантюристы, прознав об этом, отправляются на поиски этих машин, чтобы сорвать золотой куш.

В сериале также снимаются Кузьма Сапрыкин, Соня Присс, Никита Волков, Алина Алексеева, Максим Бит и другие.