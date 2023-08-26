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СЕРИАЛЫ
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Галустян и Ходченкова возглавили первобытные племена в комедии «жЫЫЫзнь» (фото)

Отправляемся прямиком в каменный век с его жестокими законами выживания. Стриминговый сервис Premier готовит многосерийную комедию с экспрессивным и безграмотным названием «жЫЫЫзнь». Главные роли отведены Михаилу Галустяну и Светлане Ходченковой. Съёмки сериала уже начались, о чём свидетельствуют первые фото со съёмочной площадки.

По разным берегам реки живут два племени. Не особо развитое племя с пасмурного берега возглавляет Вождь (Галустян). Стремящимся к прогрессу племенем с солнечного берега заправляет Вождиха (Ходченкова). И вот эти хитрые поклонники движения к развитию начинают переманивать к себе на солнечный берег угрюмых первобытных с пасмурного берега. Вождю такой расклад, конечно, не по душе.

Промо-арт сериала «жЫЫЫзнь» Промо-арт сериала «жЫЫЫзнь» Промо-арт сериала «жЫЫЫзнь» Промо-арт сериала «жЫЫЫзнь»

Также в сериале снимаются Борис Дергачёв, Михаил Кремер, Пётр Скворцов и Андрей Федорцов. Сценарий 17-серийного проекта написал Эмиль Никогосян; он же режиссирует всё это дело совместно с Александром Бойковым. Съёмки проходят в Абхазии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

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ГалереяжЫЫЫзнь
Комментарии (2)

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