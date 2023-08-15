Олег Меньшиков и Филипп Янковский плетут интриги в тизере криминальной драмы «Прелесть»

Отечественный онлайн-кинотеатр Premier презентовал тизер-трейлер многосерийной криминальной драмы «Прелесть» с Олегом Меньшиковым и Филиппом Янковским. Премьера мрачной истории о золоте на крови состоится в конце года.

В центре истории молодой автоугонщик по прозвищу Цыган (Фёдор Федотов), который родился и вырос в городе, живущем за счёт завода по очистке золота. Там же работал и погиб 20 лет назад отец главного героя. Тайну его неслучайной гибели грозит раскрыть возвращение из вынужденного изгнания прежнего директора завода Леонида Максимовича (Меньшиков), что никак не радует нынешнего директора предприятия (Янковский).