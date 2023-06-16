Князь нанимает эскортниц в трейлере драмы «Немодельное агентство» Сарика Андреасяна

Кажется, кто-то не может перестать снимать сериалы о проститутках. Продюсерский дуэт братьев Андреасянов презентует сериал «Немодельное агентство» с Владом Коноплёвым («Король и Шут») в главной роли. Проект, премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре Premier 20 июня, заявлен как драматический триллер, но судя по описанию и трейлеру, больше смахивает на дурную фантастику.

Главный герой узнаёт, что любовь всей его жизни — проститутка. Парень открывает эскорт-агентство, чтобы вернуть себе расположение любительницы богатой жизни и купить её любовь. Отличный план. Надёжный как швейцарские часы.

И постер: