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Бобби Аксельрод в здании! Видео-анонс седьмого сезона «Миллиардов» тизерит возвращение главного игрока

Заключительная глава финансовой драмы просто не могла обойтись без Бобби Аксельрода. Возвращение персонажа Дэмиана Льюиса анонсировали ещё в феврале, а теперь кабельный канал Showtime выкатил видео-анонс седьмого сезона «Миллиардов», финальным аккордом которого стало появление бизнесмена. Параллельно канал сообщил о том, что актуальный 12-серийный сезон станет финальным. Дальше дело за объявленными этой зимой спин-оффами.

В завершающих эпизодах альянсы перевёрнуты с ног на голову, прежние конфликты разгораются с новой силой, верность проходит проверку на прочность, а предательство достигает эпичного размаха. Враги становятся осторожными союзниками. Бобби Аксельрод снова в игре, и ставки повышаются везде от Уолл-Стрит до международных территорий.

Премьера седьмого сезона — 11 августа.

Теги
ВидеоМиллиарды
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Источник фотографий: Depositphotos

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