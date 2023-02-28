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Дэмиан Льюис возвращается в «Миллиарды»

Источник: Showtime

Не сильно погрешим против истины, если скажем, что краеугольным камнем «Миллиардов» были напряжённые взаимоотношения главных героев истории — бизнесмена Бобби Аксельрода (Дэмиан Льюис) и прокурора Чака Роудса (Пол Джаматти). И после ухода первого из проекта такую здоровенную лакуну никем заткнуть не получилось. Возможно, именно поэтому Аксельрод официально возвращается в сюжет.

Льюис появится в седьмом сезоне финансовой драмы — его персонаж будет фигурировать ровно в половине из дюжины новых эпизодов. Обстоятельства возвращения ключевого игрока пока не разглашаются. Съёмки седьмого сезона начались в прошлом ноябре и проходят, как обычно, в Нью-Йорке.

В продолжении также снимаются Кори Столл, Мэгги Сифф, Тоби Леонард Мур, Дэвид Костабайл, Кондола Рашад, Азия Кейт Диллон, Клэнси Браун, Джеффри Деманн, Келли Аукойн и Рик Хоффман. Сериалом по-прежнему занимаются Брайан Коппельман, Дэвид Левин и Эндрю Росс Соркин.

Теги
Миллиарды
Комментарии (3)

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