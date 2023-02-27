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Он вернулся! Арнольд Шварценеггер в тизере комедийного боевика «Полный п***ц»

Анонсированный в 2020 году комедийный шпионский экшен, где Арнольд Шварценеггер впервые отметится в главной сериальной роли, наконец-то обретает реальную форму. Боевик «Полный п***ц» (Fubar) обзавёлся первым тизером и датой выхода. Событийная премьера состоится 25 мая на Netflix.

Отец (Шварценеггер) и дочь (Моника Барбаро) вот уже несколько лет втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но секретам приходит конец, и ближайшие родственники осознают: прожив столько времени во лжи, они почти не знают друг друга. А меж тем впереди у них общая миссия — отцу и дочери придётся поработать вместе на благо мира и в процессе наладить личные отношения.

Создателем сериала выступает Ник Сантора («Ричер»); он также входит в команду исполнительных продюсеров проекта вместе с Арнольдом Шварценеггером, Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг и Биллом Бостом.

Теги
ВидеоПолный п***ц
Комментарии (8)

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