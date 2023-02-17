«Викинги: Вальхалла» продлены на третий сезон

Сказание о чернокожих славянах и прочих диковинках обязательно продолжится. Стриминговый сервис Netflix продлил на третий сезон свою как бы историческую экшен-драму «Викинги: Вальхалла». Условный сиквел «Викингов» вернётся на малые экраны в следующем году.

«Вальхалла» рассказывает о приключениях молодых северных воинов, которые как раз и засветились на новом постере: легендарного исследователя Лейфа Эрикссона (Сэм Корлетт), его своенравной сестры Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и честолюбивого скандинавского правителя Харальда Хардрада (Лео Сатер).

Создателем приключенческой саги выступает Джеб Стюарт («Крепкий орешек»), который также входит в команду исполнительных продюсеров многосерийного проекта.