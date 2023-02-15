Джо завёл себе нового друга в свежем трейлере продолжения триллера «Ты»

Куда бы безнадёжный романтик Джо ни отправился, смерть следует за ним по пятам, пусть и в разных обличьях. Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер второй части четвёртого сезона кровавого триллера «Ты», где главному герою приходится столкнуться с последствиями одного из завязавшихся в первых сериях нового сезона знакомств.
Оставшиеся эпизоды, где главного героя в исполнении Пенна Бэджли ещё и ожидает крайне неожиданный визит из прошлого, появятся на цифровой платформе 9 марта.
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Помимо Бэджли в четвёртом сезоне снялись Тати Габриэль, Эми-Ли Хикмен, Эдвард Спелирс, Тилли Кипер, Лукас Гейдж и Шарлотта Ричи.
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